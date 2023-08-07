Nehir kıyısındaki ev selin ardından nehrin içine yıkıldı!

ABD’nin Alaska eyaletinde buzul kırılması sonucu meydana gelen selin ardından Mendenhall Nehri kıyısındaki bir ev yıkıldı.

ABD’nin Alaska eyaletinde küresel ısınmaya bağlı buzul kırılması sonucu su seviyesinin yükseldiği Mendenhall Nehri taştı. Juneau kentinden geçen nehrin kıyısındaki yapılarda sel nedeniyle hasar meydana geldi.

Nehir kıyısındaki bir ev ise yıkıldı. O anlar bölge sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından kıyıdaki diğer evler için tahliye emri verilirken, acil durum ilan edildi.