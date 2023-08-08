Barış Yarkadaş'tan HDP İstanbul adayı çıkaracak iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş, "HDP'nin İstanbul'da bir aday çıkaracağı, bu adayın da Sırrı Süreyya Önder olacağı konuşuluyor. Yeşil Sol Parti'nin önümüzdeki kurultayda ismi Halkın Eşitlik Partisi olarak değiştirilecek" dedi.

TV100 ekranlarında konuşan Barış arkadaş, HDP'ye ilgili "HDP'nin İstanbul'da bir aday çıkaracağı, bu adayın da Sırrı Süreyya Önder olacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde HDP ve Yeşil Sol Parti kurultay yapacak. HDP kurumsal varlığını koruyacaklar ama pasif hale getirecekler. Yeşil Sol Parti'nin önümüzdeki kurultayda ismi Halkın Eşitlik Partisi olarak değiştirilecek." kulisini paylaştı.