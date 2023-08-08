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İstanbul'da ehliyetsiz sürücü can aldı! Yoldaki yayanın üzerinden geçti

İstanbul Kağıthane'de ehliyetsiz araç sürücüsü cadde üzerinden geçmeye çalışan yayayı ezerek üzerinden geçti. Yaya, olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 00.38’de meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz şahıs bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Araç, çarpmadan sonra ise yayayı ezerek üzerinden geçti. Olay sonrası araçtan inenler yayayı görerek büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar yayanın etrafında toplanırken yaya olduğu yerde can verdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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