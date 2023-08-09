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SAĞLIK

Canan Karatay'a ağır suçlama: Kendisini dinledim kalp krizi geçirdim

Bir sosyal medya kullanıcısı yayınladığı videoda geçirdiği kalp krizi nedeniyle, İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay'ı suçladı.

Ercan Geçti isimli bir sosyal medya kullanıcısı Prof. Dr. Canan Karatay ile birlikte yaptığı paylaşımda şaşırtan ifadeler kullandı.

Canan Karatay'ın verdiği tavsiye üzerine kalp krizi geçirdiğini söyleyen kişi, "Canan Hocam bana kolesterol ilacını bırak, kaşık kaşık tereyağı ye dedi. Kendisini dinledim kalp krizi geçirdim, iki tane stent takıldı." dedi.

Çevredekilerin ve videoyu kaydeden kişinin gülmesi dikkatlerden kaçmadı. 

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