BIST 7.412
DOLAR 27,03
EURO 29,70
ALTIN 1.677,25
GÜNCEL

Kadıköy'de tasmasız gezdirdiği köpeğiyle dehşet saçtı! Başka bir köpeğe ve sahibine saldırdı

İstanbul Kadıköy'de sahilde tasmasız bir şekilde gezdirilen köpek, başka bir köpeğe ve sahibine saldırdı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Mehmet B.’nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İrtem ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Köpeği zorla kurtardılar.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, İrtem’in kucağında olan köpeğe saldırıyor. Yere düşen İrtem’in yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Bir vatandaşın köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor.

El ve kol bölgesinden yaralanan Nuriye İrtem İskele Polis Merkezi’ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren Mehmet B.’den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Batman'da güldüren görüntüler! Takım elbise giyip klimanın kaşifini andılar
Batman'da güldüren görüntüler! Takım elbise giyip klimanın kaşifini andılar
İzmir'de eşinden dayak yiyen kadın baygınlık geçirdi o anlar cep telefonu kamerasında
İzmir'de eşinden dayak yiyen kadın baygınlık geçirdi o anlar cep telefonu kamerasında
İstanbul'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da ehliyetsiz sürücü can aldı! Yoldaki yayanın üzerinden geçti
İstanbul'da ehliyetsiz sürücü can aldı! Yoldaki yayanın üzerinden geçti
Herkesin canını hiçe saydı! Patlak lastikle yol gitti, sipariş teslim etti
Herkesin canını hiçe saydı! Patlak lastikle yol gitti, sipariş teslim etti
Tur teknesinde büyük panik! Yolcular denize atlayarak canını kurtardı
Tur teknesinde büyük panik! Yolcular denize atlayarak canını kurtardı
Barış Yarkadaş'tan HDP İstanbul adayı çıkaracak iddiası
Barış Yarkadaş'tan HDP İstanbul adayı çıkaracak iddiası
CHP İstanbul İl Başkanlığı için o isim konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu'na çok yakın
CHP İstanbul İl Başkanlığı için o isim konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu'na çok yakın
Deniz'in ortasında dehşet anları! Tur teknesi cayır cayır yandı, yolcular kendini denize attı
Deniz'in ortasında dehşet anları! Tur teknesi cayır cayır yandı, yolcular kendini denize attı
Derince’deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Derince’deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Nehir kıyısındaki ev selin ardından nehrin içine yıkıldı!
Nehir kıyısındaki ev selin ardından nehrin içine yıkıldı!
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...