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Önce kendini bıçakla kesti sonra polisle kovalamaca oynadı!

Antalya'da hakkında yakalama kararı olan bir şahıs polislerden kaçıp sığındığı evde kendini bıçakla yaraladı. Kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2179 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında arama kararı olan Ö.F. (24), polis ekiplerini görünce elinde bıçakla kaçmaya başladı.

Ekipler, sokak aralarına kaçan Ö.F.’nin peşine takılıp kovalamaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalayacağını anlayan Ö.F., bir apartmanın birinci katındaki evin balkonuna tırmandı, ardından eve girdi.

Kimse olmadığı öğrenilen evin polis ekiplerince etrafının sarıldığını gören şahıs, elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kapıya yönelince Ö.F., kapıyı açıp teslim oldu.

Etrafı kan içinde bıraktı, polis terler içinde kaldı

Vücudunun çeşitli yerlerini ekmek bıçağıyla kesen Ö.F., evi ve etrafı kanlar içerisinde bıraktı. Kanaması olan Ö.F. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sedyeye alınan genç, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan, sıcak havada yaşanan kovalamacadan dolayı polis ekiplerinin ter içinde kaldığı görüldü.

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