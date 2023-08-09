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Adliyenin önünde kolonya döküp kendini yaktı! Görenler dehşete düştü

Gebze'de bir kişi bilinmeyen bir nedenle adliyenin önünde üzerine kolonya dökerek kendini ateşe verdi. Kendini yakan adama polisler müdahale etti.

Olay, Gebze Adliyesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, O.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple üzerine kolonya dökerek ateşe verdi.

Üzerindeki kıyafetin yanması üzerine can havliyle tişörtünü çıkaran O.S.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Durumu gören adliye polisi hemen olaya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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