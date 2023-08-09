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Tokat'ta feci kaza! Otomobil ve motosiklet birbirine girdi

Tokat'ta hakimiyetini kaybeden motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Erbaa ilçesinde Emniyet kavşakta meydana geldi. Gazi bulvarında seyir halinde olan S.D. idaresindeki 60 ADB 243 plakalı motosiklet sürücüsü şehir merkezi istikametine doğru seyrederken Erek Caddesi üzerinde kavşaktan karşı yöne geçmekte olan M.T. idaresindeki 35 DA 8881 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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