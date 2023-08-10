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Kayseri'de depoya kaçakçılık operasyonu! 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüpheli bir depoya yapılan operasyonda 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada bir depoya düzenlenen baskında 1 milyon dal boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kg tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti bulundu. Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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