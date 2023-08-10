Polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçmaya çalıştılar! Cipteki tabancayı çimlere fırlattılar
Çorum'da seyir halindeki cip polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahıslar aracın içindeki tabancayı çimlere fırlattı. Tabanca polis ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu.
Olay, Çorum il merkezi Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendirdikleri şahısların bulunduğu cipi durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan cipteki şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde araç Çevreyolu Kavşağı'nda durduruldu.
Yakalanan şahıslar, araçta bulunan bir tabancayı ise çimenlik alana attı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde durum fark edilerek tabanca çimenlik alanda bulundu. Sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.