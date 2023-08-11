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Trafik magandaları yol verme kavgasıyla dehşet saçtı! Bıçaklar, silahlar konuştu:1 ölü 12 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte yol verme yüzünden tartışan iki kişinin tartışması silahlı bıçaklı kavgaya döndü. 1 kişi öldü, 12 yaralandı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama sahibi D.U.Y. (29) ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y.T. (21), S.T. ( 19), B.T. (26), D.U.Y. (29), G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç. (20) silah, bıçak ve sopalarla kavga etti.

İş yeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafından Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi. Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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