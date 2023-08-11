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Kocaeli'de korkunç kaza! 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşıyla balkonda sohbet eden 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi

Olay, Fatih Mahallesi 4. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üveys Akgün (19) arkadaşı E.E. ile yemek yedikten sonra balkona yöneldi. Akgün, balkondan bir anda beton zemine düştü.

Üveys’i fark eden arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Üveys, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen genç, hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve etrafında incelemelerde bulundu. Üveys’in arkadaşı E.E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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