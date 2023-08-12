BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
GÜNCEL

TEM'de makas atan cip dehşeti yaşattı! Tıra çarptı paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul Kağıthane TEM Otoyolu'nda maganda cip sahibi hız sınırına uymayarak araçlara makas attı. Makas atarak ilerlemeye çalıştığı esnada hızını alamayarak tıra çarptı. Meydana gelen kazada araçç hurdaya dönerken 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde gece saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 34 GZN 377 plakalı cip TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerlediği esnada 34 GTU 247 plakalı hafriyat kamyonuna sol tarafından çarptı. Cipin motoru kazanın şiddetinin etkisiyle yola fırladı. Kazayı gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kazada cip içerisinde bulunan şoför Batuhan Gökçe yararlanırken, yan koltukta bulunan ve araç içerisine sıkışan Doğukan Kişi ise ağır yaralandı. Doğukan Kişi'nin yaşanan kazada kolu koptu. Kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alarak kontrollü bir şekilde trafiğin akmasını sağladı.

Yaşananlara tanık olan Aytaç Gogu gördüklerini anlattı,"90'la falan geliyordum ama bir anda oldu gibi görebildim. Benimle birlikte 2, 3 arabayı birden makasladı. Fişek gibi geliyordu. Tırı kurtaramadı. Sol arkasından vurdu zaten. Ben son anda durdum ama elim ayağım boşaldı. Süremedim arabayı." şeklinde konuştu. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şehit Kemal Özek'in son görüntüleri ortaya çıktı
Şehit Kemal Özek'in son görüntüleri ortaya çıktı
Taksim'de dolar saçanlar gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme var
Taksim'de dolar saçanlar gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme var
Kumsalda yürürlerken dev kaya parçası üzerlerine doğru geldi! Korku dolu anlar kamerada
Kumsalda yürürlerken dev kaya parçası üzerlerine doğru geldi! Korku dolu anlar kamerada
Tokat'ta onarım için çıktığı çatıdan aşağı düştü
Tokat'ta onarım için çıktığı çatıdan aşağı düştü
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB son dakika duyurdu çok sayıda terörist etkisiz
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB son dakika duyurdu çok sayıda terörist etkisiz
Kayseri'de kaza yapan sürücüden tuhaf sözler! "Uyarı levhası yok" dedi, rampadan uçtu
Kayseri'de kaza yapan sürücüden tuhaf sözler! "Uyarı levhası yok" dedi, rampadan uçtu
Kocaeli'de korkunç kaza! 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü
Kocaeli'de korkunç kaza! 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü
Trafik magandaları yol verme kavgasıyla dehşet saçtı! Bıçaklar, silahlar konuştu:1 ölü 12 yaralı
Trafik magandaları yol verme kavgasıyla dehşet saçtı! Bıçaklar, silahlar konuştu:1 ölü 12 yaralı
Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı
Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı
5 askerin şehit olduğu saldırının planlayıcısı öldürüldü! MSB operasyon görüntülerini paylaştı
5 askerin şehit olduğu saldırının planlayıcısı öldürüldü! MSB operasyon görüntülerini paylaştı
Hatay'da inşaatta felaket! İnşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor
Hatay'da inşaatta felaket! İnşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi