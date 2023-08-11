BIST 7.639
DOLAR 27,05
EURO 29,68
ALTIN 1.665,55
GÜNCEL

Taksim'de dolar saçanlar gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme var

BEYOĞLU'nda yüzlerine maske takarak kalabalık içinde dolar fırlatıp bu anları kamerayla çeken 12 şüpheli salıverildi. Olaya dair görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim'de kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma savcılığı, 12 şüpheliden 7'sini ifadelerinin ardından serbest bırakırken 5 şüpheli "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

13 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim bölgesinde kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz." notuyla söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit etti.

Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada üzerinde "geçersiz" ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 12 kişi ise adliyeye gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kumsalda yürürlerken dev kaya parçası üzerlerine doğru geldi! Korku dolu anlar kamerada
Kumsalda yürürlerken dev kaya parçası üzerlerine doğru geldi! Korku dolu anlar kamerada
Tokat'ta onarım için çıktığı çatıdan aşağı düştü
Tokat'ta onarım için çıktığı çatıdan aşağı düştü
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB son dakika duyurdu çok sayıda terörist etkisiz
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB son dakika duyurdu çok sayıda terörist etkisiz
Kayseri'de kaza yapan sürücüden tuhaf sözler! "Uyarı levhası yok" dedi, rampadan uçtu
Kayseri'de kaza yapan sürücüden tuhaf sözler! "Uyarı levhası yok" dedi, rampadan uçtu
Kocaeli'de korkunç kaza! 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü
Kocaeli'de korkunç kaza! 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü
Trafik magandaları yol verme kavgasıyla dehşet saçtı! Bıçaklar, silahlar konuştu:1 ölü 12 yaralı
Trafik magandaları yol verme kavgasıyla dehşet saçtı! Bıçaklar, silahlar konuştu:1 ölü 12 yaralı
Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı
Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı
5 askerin şehit olduğu saldırının planlayıcısı öldürüldü! MSB operasyon görüntülerini paylaştı
5 askerin şehit olduğu saldırının planlayıcısı öldürüldü! MSB operasyon görüntülerini paylaştı
Hatay'da inşaatta felaket! İnşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor
Hatay'da inşaatta felaket! İnşaatta göçük: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
Fatih'te motosiklet ile scooter çarpıştı: Genç kızların savrulduğu feci kaza kamerada
Fatih'te motosiklet ile scooter çarpıştı: Genç kızların savrulduğu feci kaza kamerada