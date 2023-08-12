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Çay ocağını silahla bastı korku dolu anlar yaşattı! İşletmecinin bacağına sıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimliği belli olmayan bir şahıs çay ocağını silahla basıp işletmeciye ateş açtı. Çay ocağı sahibi bacağından vuruldu, kimliği belirsiz kişi kayıplara karıştı.

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, cay ocağı sahibi Adem Y.’ye 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kurşunların ikisinin bacağına isabet ettiği Adem Y., kanlar içinde yere yığıldı. Çay ocağında bulunan müşteriler panikle kaçışırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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