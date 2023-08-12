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İntihar etmek için siyanür içti! Kendini kaybeden adamı vatandaşlar kurtardı

İstanbul Pendik'te çay ocağı işletmecisi intihar etmek için siyanür içti. Dükkanına kusan adam kendini kaybedince vatandaşlar ambulansı aradı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi'nin Kaynarca Mahallesi, Aydınlı Caddesi üzerinde bir çay ocağı işletmeciliği yapan bir dükkanda yaşandı.

İddiaya göre Pendik'te daha önce kuyumculuk yapan ve ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan ismi öğrenilemeyen adam çay ocağı işletmeciliği yapıyordu.

Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre bunalıma giren adam kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı. Kısa bir süre sonra adam bayıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından siyanür içen adam sedyeye koyularak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağını mühürlerken olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Olayın gören esnaflardan Özdemir Ekşi, "Biz dükkanda çalışıyorduk, memur arkadaşlar geldi. Anlayamadık kalabalık oldu. Kahveci arkadaşımız siyanür içtiğini iddia ediyorlar. Öyle bir şey yapacak biri değil ama belli bir durum yok. Bakalım hayırlısı olsun" dedi.

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