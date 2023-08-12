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Kazada açılan bagaj kapağından fırladı! Düştüğü yerde can verdi

Afyonkarahisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza esnasında açılan bagaj kapağından dışarı fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kuruca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki 03 L 3638 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden R.G. yönetimindeki 03 VY 682 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Can pazarının kurulduğu kazada otomobildeki C.K., İ.C., S.C. ve A.C. ile hafif ticari araçtaki R.G., N.G., G.G. İ.T., S.Ö. ve Z.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şahsın çarpışma esnasında hafif ticari aracın açılan bagaj kapağından dışarı fırlayarak başını refüjdeki taşa çarptığı belirtildi.

Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay sorası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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