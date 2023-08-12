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Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri dedektif köpeklere yakalandı! 6 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu, narkotik dedektif köpeklerin tepki verdiği iki araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama noktasında 2 aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Onix’in tepki verdiği araçlarda yapılan aramalarda valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 85 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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