Küle dönen Hawaii adası ateş topuna dönmüş dehşet görüntüler geldi

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Bölgeden gelen son video felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

CNN'in haberine göre, Maui Adası'ndaki Kaanapali kasabasına yaklaşan alevler nedeniyle yeni tahliyeler yapıldı.

Büyük Ada ve Maui Adası'nda süren 6 yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Yetkililerin 8 Ağustos'ta başlayan yangınlara nasıl müdahale ettiklerine ilişkin "kapsamlı inceleme" yapılacağı açıklandı.

Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina kasabası, yangınlar başladığından beri dün ilk kez bölgede ikamet edenlere açıldı, kara yoluyla ulaşım için tek alternatif Honoapiilani Otoyolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ancak yol, açıldıktan birkaç saat sonra acil servisler haricinde yeniden kapatıldı.

Yetkililer, Maui Adası'ndaki orman yangınlarının yol açtığı hasarı onarmanın uzun yıllar alacağını ifade etti.

Yangın, sadece Lahaina'da 1000'den fazla binada tahribata neden oldu.

Maui Adası'nda altı barınak tahliye edilenler için faaliyet gösteriyor. Yetkililer, otellerde barınma imkanı sağlamak için plan hazırladıklarını bildirdi.

Yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.