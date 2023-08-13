Marmaris Kitap Günleri 40 bin kişiyi ağırladı!

MUĞLA'da 3. Marmaris Kitap Günleri sona ererken, onlarca yazarın katıldığı kitap günlerini bu yıl 40 bin okuyucu ziyaret etti.

Abone ol

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Marmaris Kitap Günleri, onlarca yazar ve on binlerce okuyucuyu buluşturdu. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın onur konuğu olduğu 3. Marmaris Kitap Günleri, 20 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kitap fuarını bu sene yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

Saman İskelesi’nde kurulan kitap günlerine bu yıl 16 yazar, 30 yayınevi katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Metin Uca, Mustafa Balbay, Sinan Meydan, Şükrü Erbaş başta olmak üzere Türkiye’nin tanınmış isimlerinin yanı sıra Marmaris’in yerel yazanlarının da ağırlandığı kitap günlerinin açılış kurdelesini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlber Ortaylı ve Metin Uca yaptı.

TV programcısı ve gazeteci Metin Uca’nın ‘Bunu mu Demek İstedim?’ isimli tek kişilik gösterisi ile başlayan etkinlik İlber Ortaylı’nın ‘Dün Bugün Yarın’ adlı söyleşisi ile devam etti. Tarihçi Yazar Sinan Meydan’ın da bir söyleşi gerçekleştirdiği Şükrü Erbaş da şiir dinletisiyle sevenleriyle buluştu.

Marmaris’i kültür, sanat ve edebiyatla buluşturmak için birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyen Oktay, “Hedefimiz Marmaris’in adının kültürle, sanatla da anılması. Halkımızın kitap günlerine gösterdiği ilgi hepimizi mutlu etti. Katılan tüm yazarlara ve yayınevlerine teşekkür ediyorum. Gelecek sene görüşmek üzere” diye konuştu.