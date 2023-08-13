BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 4 günlük bilanço

Kütahya'da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 4 günlük bilanço

Kütahya'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda narkotik suçlardan gözaltına alınan 11 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2023 tarihlerinde il merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde 11 şahsa işlem yapılırken; 10,16 gram bonzai, 3,47 gram metamfetamin, 23,4 gram esrar, 1 kök Hint keneviri ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Girit adası yakınlarında korkutan deprem Bodrum'dan hissedildi
Girit adası yakınlarında korkutan deprem Bodrum'dan hissedildi
Fenerbahçe'de Fred sonrası yeni hedef belli oldu Galatasaray'ın da listesindeydi
Fenerbahçe'de Fred sonrası yeni hedef belli oldu Galatasaray'ın da listesindeydi
Müze kart almak kaç para oldu, 2023 müze kart fiyatı
Müze kart almak kaç para oldu, 2023 müze kart fiyatı
Malatya'da depremler nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı!
Malatya'da depremler nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı!
Kuşadası'nda ünlü yazar İnci Aral okurlarıyla buluştu
Kuşadası'nda ünlü yazar İnci Aral okurlarıyla buluştu
Gönül Dağı yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor?
Gönül Dağı yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor?
Burdur'daki "İbecik bezi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı!
Burdur'daki "İbecik bezi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Maltepe'de silahlı saldırı! Tekel bayiye kurşun yağdırdı, üç kişiyi yaraladı
Maltepe'de silahlı saldırı! Tekel bayiye kurşun yağdırdı, üç kişiyi yaraladı
Adıyaman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan kamyonet devrildi
Adıyaman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan kamyonet devrildi
Hamile Ezgi Mola, karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı
Hamile Ezgi Mola, karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı
Taksicilere cezalar işlemiyor! Müşteri seçen taksici kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi
Taksicilere cezalar işlemiyor! Müşteri seçen taksici kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi