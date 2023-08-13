Kütahya Belediyesi, GES ile yılda 15 milyon TL'lik elektrik tasarruf sağlayacak!

KÜTAHYA Belediyesinin, kuracağı Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle yılda 15 milyon TL'lik elektrik tasarruf sağlayacağı bildirildi.

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Yenilenebilir enerji projelerine önem veren Kütahya Belediyesi, 2.5 megavatlık yeni Güneş Enerji Santraliyle (GES) yatırımlarına yenilerini ekliyor. Güneş Enerji Santrali için yapılan imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, “Belediyemizin elektrik tüketimiyle mahsuplaşarak yıllık 15 milyon lira civarında bir tasarrufun sağlanacağı sistemi çok yakında inşallah şehrimize kazandıracağız” dedi.

Kütahya Belediyesi, mevcut 750 kw kapasiteli Güneş Enerji Santraline ek olarak 2.5 megavatlık yeni Güneş Enerji Santrali kuruyor. Yıllık 15 milyon lira tasarruf sağlayacak tesis ile hem belediyenin yıllık enerji maliyetleri azaltılacak hem de şehirde yıllık karbon salınımı önemli oranda düşürülerek çevreye katkı sağlanacak. Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkının arkasında bulunan eski çöp döküm sahasının üzerine inşa edilen GES projesi çerçevesinde 545 watt gücünde 5 bin 816 adet panelle 5 bin 730 tonluk karbon emisyonuna eşdeğer üretim yapılacak.

Güneş Enerji Santrali için yapılan imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İnşallah çok yakın bir zamanda kablolama ve güneş enerji panellerinin de yerleştirilmesiyle birlikte 2.5 megavatlık Güneş Enerji Santralimiz işletmeye alınacak. Daha önceden 250 kw, göreve ilk geldiğimiz dönemde de 500 kw olmak üzere şu ana kadar 750 kw’lık güneş enerji santralimiz çalışmaktaydı. Bu 2.5 megavatla beraber 3 megavatın üzerinde bir Güneş Enerji Santralini devreye sokmuş olacağız. Belediyemizin elektrik tüketimiyle mahsuplaşarak yıllık 15 milyon lira civarında bir tasarrufun sağlanacağı sistemi çok yakında inşallah şehrimize kazandıracağız. Kazasız ve belasız tamamlanmasını temenni ediyorum, yüklenici firmamıza ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.