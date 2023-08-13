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İzmir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları istikâmetinde harekete geçildi.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, 1-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Beydağ, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 kilo 586 gram kubar esrar, 1 bin 208 kök kenevir bitkisi, 30 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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