Memur ve memur emeklileri için kulislerde konuşulan zam oranı

Memur ve memur emeklileri, yarın yapılacak 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk teklifine kilitlendi. 2 yıl için toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'e karşılık kulislerde hükümetin en son yüzde 70 önereceği konuşuluyor.

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreçte yarın (14 Ağustos) kritik gün olacak.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı.

Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçildi.

Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edildi.

İlk teklif yarın

Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta (yarın) Memur-Sen'e sunması bekleniyor. Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise iktidar 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

"Bu hafta görüşmelerin seyri açısından önemli"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin ardından yeni hafta itibarıyla görüşmelerde kritik aşamaya geçildiğini ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Çalışma takvimine göre bu hafta hükümet iki kere masaya teklif sunacak. Bunlardan ilkini yarın bekliyoruz. Yarın ki teklifi yeterli bulmamamız durumunda hükümet 17 Ağustos Perşembe günü yeni bir teklifle masaya gelecek. Bundan dolayı bu hafta görüşmelerin seyri açısından oldukça önemli. Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli. Makul taleplerimiz karşılık bulmalı ve sözleşme masada uzlaşıyla imzalanmalı."

Yüzde 70'lik zam iddiası

Milli Gazete'nin haberine göre Hazine’nin durumunun iyi olmaması nedeniyle zam yapılmamasının toplu sözleşme görüşmeleriyle memurlara da yansıtılacağı bilgisi kulislerde konuşulmaya başlandı. Memurların talep ettiği yüzde 110’lık talebin yerine ilk görüşmede yüzde 40 zam teklifini getireceği ikinci teklifte ise yüzde 70’lik oranını masaya getireceği konuşuluyor. Diğer taraftan memurların en önemli talepleri arasında yer alan 7 bin 650 liralık kira yardımının bazı büyük şehirlerde verileceği konuşulurken verilen destek rakamının ise talebin yarısı oranında olacağı konuşuluyor. Diğer taraftan hükümetin sunacağı toplu sözleşme teklifini Memur-Sen’in kabul etmeyeceği konuşulurken müzakerelerin hakem heyetine taşınması bekleniyor.