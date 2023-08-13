İzmir'de Damla Evren'in sır ölümü! Cesedinin yanındakilere el konuldu

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 26 yaşındaki Damla Evren'in cesedi boş arazide bulundu.

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Genç kadının cesedinin başucunda kalp ritim bozukluğu ilacının bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 26 yaşındaki Damla Evren'in cesedi boş arazide bulundu.

Olayın şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Buca ilçesi Şirinkapı Mahallesi Pazaryeri yakınındaki boş arazide hareketsiz halde yatan kadın olduğunu gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedin yanında bulundu

Sabah'ta yer alan habere göre; Damla Evren'e ait olduğu belirlenen cesedin yanında kalp ritim bozukluğu ilacı bulundu. İlaçlara incelenmek üzere el konuldu.

Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ya da darp izi olmayan Evren'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bir kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan Damla Evren'in ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Damla Evren'in ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlatırken, genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Annesiyle tartışma yaşamış

Polis olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor. Damla Evren'in olaydan birkaç gün önce annesiyle tartıştığı, tartışmanın ardından da eve gitmediği öğrenildi.

Genç kadından geriye kızıyla çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.