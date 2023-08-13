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Elazığ’da 50 yıllık caminin yıkımına başlandı!

Elazığ’da 50 yıllık caminin yıkımına başlandı!

ELAZIĞ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan 50 yıllık Bahçelievler Camii'nin yıkımı devam ediyor.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nin yıkımı başladı.

Çevre güvenliğini alarak yıkım çalışmalarını sürdüren ekipler, kent genelinde bulunan ağır hasarlı binaları bir an önce yıkarak tehlikeli yapıları ortadan kaldırmayı planlıyor.

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