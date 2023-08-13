İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde yeni bir konut kredisi çalışması başladı.
İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını vermişti.
Özellikle ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konuda Merkez Bankamızın da çalışmaları var BDDK ile birlikte. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz" demişti.
Hedef arzı artırıp fiyatları düşürmek
Atv Haber'de yer alan habere göre; MB ile BDDK ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Konut arzı artınca satış fiyatlarıyla kiralar da düşecek.