İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları

Hedef arzı artırıp fiyatları düşürmek

Atv Haber'de yer alan habere göre; MB ile BDDK ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Konut arzı artınca satış fiyatlarıyla kiralar da düşecek.