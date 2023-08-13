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Adana'da büyük uyuşturucu vurgunu! 969 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da büyük uyuşturucu vurgunu! 969 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıslardan 2Si tutuklanırken yapılan aramalarda 969 uyuşturucu hap, 128,55 gram esrar, 47,06 gram metamfetamin, 13,45 gram bonzai, 840 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Muhammed H., Servet Ç., Cuma B., Abdullah İ. ve Rabia K.’nin adreslerine baskın yapıldı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde ve üst aramasında 969 uyuşturucu hap, 128,55 gram esrar, 47,06 gram metamfetamin, 13,45 gram bonzai, 840 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Muhammed H. ile Servet Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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