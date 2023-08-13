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Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak? Yeni detaylar geldi

Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak? Yeni detaylar geldi

Ev hanımlarına emeklilik için çalışmalar başlarken primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak. Ev kadınlarına erken emeklilik için devletin yıllık prim desteği 17.160 TL civarında olacak. SGK'ya prim yatıran ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini tamamladıklarında emekli olabiliyorlar. Peki ev hanımılarına emeklilik şartları neler? Emekli olacak ev hanımları aylık ne kadar prim ödeyecek? Ev hanımlarına emeklilikte devlet desteği ne kadar?

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Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik şartları, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme gelmişti. Torba yasanın diğer bir maddesi ise ev hanımlarına erken emeklilik olacak. Ev hanımları isteye bağlı sigorta yaptırarak erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu durumda devlet ev hanımlarının sigorta primlerinin bir bölümünü karşılayacak.

Ev hanımılarına emeklilik şartları neler?

Ev hanımına emeklilik hakkı tanıyacak düzenleme de torba yasada yer alıyor.
Ev kadınlarının emekli olmasına imkan sağlayan düzenlemede ilk adım 18 yaşını doldurmuş ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar var. Onlar çalışmadan emekli olabilecekler.
Düzenleme ile ev kadınlarının emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.
Düzenlemeden daha önce çalışmış annelere de yararlanacak.
Yine kadınların doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için de çalışma başlatlacak.

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