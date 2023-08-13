BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  SPOR

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 15. randevuda

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 15. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 15. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların geride kalan 14 müsabakada 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Süper Lig’de 15. müsabaka

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig’de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu iki ekip arasında oynanan son müsabaka ise 1-1’lik skor ile sonuçlandı.

Kartal’dan kadroya 5 takviye

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku’nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut’u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı.

Öte yandan Beşiktaş’ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük’e kiralandı.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kıbrıslı Nehir bebek "25 binde 1" görülen hastalığından Türkiye'de kurtuldu
Kıbrıslı Nehir bebek "25 binde 1" görülen hastalığından Türkiye'de kurtuldu
Memur ve memur emeklileri için kulislerde konuşulan zam oranı
Memur ve memur emeklileri için kulislerde konuşulan zam oranı
Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak? Yeni detaylar geldi
Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak? Yeni detaylar geldi
Adana'da büyük uyuşturucu vurgunu! 969 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da büyük uyuşturucu vurgunu! 969 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'de Damla Evren'in sır ölümü! Cesedinin yanındakilere el konuldu
İzmir'de Damla Evren'in sır ölümü! Cesedinin yanındakilere el konuldu
Elazığ’da 50 yıllık caminin yıkımına başlandı!
Elazığ’da 50 yıllık caminin yıkımına başlandı!
Aydın’da yasadışı bahis operasyonu! 14 kişi yakalandı!
Aydın’da yasadışı bahis operasyonu! 14 kişi yakalandı!
İzmir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de dron destekli uyuşturucu operasyonu! 24 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Belediyesi, GES ile yılda 15 milyon TL'lik elektrik tasarruf sağlayacak!
Kütahya Belediyesi, GES ile yılda 15 milyon TL'lik elektrik tasarruf sağlayacak!
Müze kart kaç kere kullanılır? Yılda kaç kere girme hakkı vardır?
Müze kart kaç kere kullanılır? Yılda kaç kere girme hakkı vardır?
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 22 kök kenevir ele geçirildi
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 22 kök kenevir ele geçirildi
Çocuğunuz saç ve toprak yiyorsa pika hastalığıyla karşı karşıyasınız!
Çocuğunuz saç ve toprak yiyorsa pika hastalığıyla karşı karşıyasınız!