Hande Fırat Defne Samyeli için 'hafif kadın' iması yapan Melik Yiğitel'e sinirlendi: Telefonu kafana yersin

Hande Fırat, CNN Türk canlı yayınında Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki 'hafif kadın' imasına sinirlenerek "Telefonu kafana yersin" dedi.

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Gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu programda konuklardan Melik Yiğitel'in sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Defne Samyeli üzerinden kadınlara yönelik 'imada' bulunan Yiğitel'e ilk tepki Hande Fırat'tan geldi.

Yiğitel konuşmasında 'Defne Samyeli'nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını' söyledi.

"Ağır başlı işler yapsınlar"

Yiğitel eski haber spikeri Defne Samyeli'nin şarkıcılık yapmasını "Ağır başlı işler yapsınlar" diyerek eleştirince Hande Fırat çok sinirlendi.

Hande Fırat Melik Yiğitel'in sözünü keserek "Bir dakika ya sahneye çıkmak hafif başlı bir şey mi anlamadım? Gazetecilik de bir meslektir, mankenlik de bir meslektir bunlara yapılanlara da böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin! Her gece barda şarkı söyleyeceğim hafif mi olacağım ben" diyerek sert çıktı.