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Müzekart kimlere ücretsiz, kimler Müzekart'ı bedava alabilir?

Müzekart kimlere ücretsiz, kimler Müzekart'ı bedava alabilir?

Müzekart'ın fiyatı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldığı belirtildi. Peki Müzekart kimlere ücretsiz? Müzekarttan kimler ücretsiz yararlanacak? Öğrenci müze kartı nasıl alınır, müze kartı nerelerde geçerli?

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Müzekart ücreti belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Yapılan açıklamada müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart’ın fiyatı bu yıl da 60 lirada sabit tutuldu

Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde de müze ve ören yerlerine ücretsiz olarak giriş hakkı tanınıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,
65 yaş ve üstü vatandaşlar,
Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları,
Engelliler ve bir refakatçisi,
Er ve erbaşlar,
ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,
Basın kimlik kartı sahipleri,
Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,
Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri,
Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar
Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

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