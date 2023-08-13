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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Bariyerlere çarpıp taklalar attı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Bariyerlere çarpıp taklalar attı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp taklalar attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Olay, Emirdağ ilçesi Topdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. idaresindeki 06 AN 5465 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak taklalar attı. Araç ardından ters dönerek durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte R.T. ve F.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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