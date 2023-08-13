Her göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi midir? Prof. Dr. Ahmet Yıldız cevapladı

Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Nazlı Özışık'la Her Şeyin Başı Sağlık programında işileri telaşlandıran göğüs ağrısıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

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Kalp ağrısı, neredeyse her kişinin acil servislere başvurma nedenleri arasında yer alır. Ancak birçok kişi kalp krizi endişesi ile hastaneye gelse de, vakaların birçoğu bu ağrıyı farklı nedenlerle göğüste oluşan ağrılar ile karıştırabilir.

Kişileri telaşlandıran göğüs ağrısı, birçok farklı sağlık sorunundan dolayı kaynaklanabilir. Peki her göğüs ağrısı kalp krizi midir? Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Nazlı Özışık'la Her Şeyin Başı Sağlık programında cevapladı...

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