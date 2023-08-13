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İzmir'de acı kaza! Tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi can verdi

İzmir'de acı kaza! Tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi can verdi

İzmir'in Bergama ilçesinde hakimiyetini kaybeden motosiklet ve tır çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette seyir eden iki kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile motosiklet, Kozak Mahallesi yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletteki Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya'nın öldüğünü belirledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Girgin ve Kartalkaya'nın Bergama Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştıklarını belirterek, "Değerli çalışma arkadaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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