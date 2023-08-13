Ev kadınlarına yıpranma hakkı ne kadar kaç gün olacak?

Ev hanımları, emeklilik için SGK'ya prim yatırabilirler. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi yolda. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında tutulacak. Ev hanımlarına emeklilik için çalışmalar başlarken primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak

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Ev kadınlarına Yıpranma hakkı ne kadar kaç gün?

Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak. Bu eklenen primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanacak. Bu, 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek. Anne ne kadar fazla prim kazanmış ise yaş şartı da o kadar geriye gidecek. Örneğin anneye 2 yıllık bir prim eklenmiş ise yaş şartı 2 yaş geriye çekilecek. Burada da çocuk sayısı önemli kriter olacak.

Yine kısmi emeklilik torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. 3600 günle kısmi emeklilik için Meclis’te oylama yapılacak kabul edilmesi durumunda ise milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılacak.

Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek?

Bayramdan hemen sonra torba yasa görüşmelerinin mecliste başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı düzenleme üzerinde sonra rötuşları yapıyor. Ardından yasa Meclis’e gelecek ve oynanacak. Kabul edilmesi durumunda ise milyonlarca kişinin geliri artacak aynı zamanda erken emeklilik kapısı aralanacak.