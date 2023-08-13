Ankara'da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından silahla vuruldu!

Ankara'nın Mamak ilçesinde, boşanma aşamasındaki adam silahla karısını bacağından vurularak yaraladı.

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Ankara’da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi 1896. Sokak'ta Y.C. (36) ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.C. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Y.C., evde bulunan silahla eşini bacağından vurdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.C.'nin bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı Y.C., polis ekiplerince gözaltına alındı.