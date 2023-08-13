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ATV dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

ATV dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

9 bölümdür ekranlarda yer alan dizinin final yapacağı haberleri gündeme geldi. Bunun üzerine izleyiciler, her Pazar akşamı yayınlanan dizinin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Bu noktada Vermem Seni Ellere final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı

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ATV yayın akışı ile bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün son olup olmadığı belli oldu. Sevilen yapım, 18 Haziran 2023 tarihinden bu yana izleyici karşısına çıkıyordu. Peki, Vermem Seni Ellere final ne zaman, bugün mü? İşte, yanıtlar…

 Vermem Seni Ellere final bölümü ne zaman?

Başrollerinde Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al ve Filiz Ahmet gibi isimlerin yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi, 13 Ağustos Pazar yani bu akşam ekranlara gelecek 9. bölümü ile final yapacak.

Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

 Vermem Seni Ellere final bölümü ne zaman?

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur.

Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır.
Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir.

Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir. Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır.

Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir.

Mehmet için iki seçenek vardır

Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.

Zeliş ve Mehmet'in uçurumlarla, uçurtmalarla ve fırtınalarla sınanan aşkı, bu kez galip gelecek midir?

ATV YAYIN AKIŞI | 13 AĞUSTOS PAZAR

10.00 Hidalgo'nun Hazinesi

11.55 Dönerse Senindir

14.05 Vermem Seni Ellere

16.40 Terminatör: Kara Kader

19.00 atv Ana Haber

20.00 Vermem Seni Ellere (Final)

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