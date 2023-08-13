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Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?

Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?

Torba yasanın diğer bir maddesi ise ev hanımlarına erken emeklilik olacak. Ev hanımları isteye bağlı sigorta yaptırarak erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu durumda devlet ev hanımlarının sigorta primlerinin bir bölümünü karşılayacak.

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Ev hanımları, emeklilik için SGK'ya prim yatırabilirler. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi yolda. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında tutulacak. Ev hanımlarına emeklilik için çalışmalar başlarken primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak.

Ev kadınlarına erken emeklilik için devletin yıllık prim desteği 17.160 TL civarında olacak. SGK'ya prim yatıran ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini tamamladıklarında emekli olabiliyorlar. Peki ev hanımılarına emeklilik şartları neler? Emekli olacak ev hanımları aylık ne kadar prim ödeyecek? Ev hanımlarına emeklilikte devlet desteği ne kadar? Ev kadınlarına emeklilik şartları neler, başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?

BAĞKUR primi ile emeklilik elde edilebilir. BAĞKUR prim günlerinin de SGK gibi belirli bir sayıya ulaşması gerekir. Çalışmayan kadınlar, sigortası yatan eşleri sayesinde emeklilik hakkı elde edebilir. Ev hanımının eşi emekli olmuş ise emeklilik durumu öncesindeki evlilik tarihine bakılır.

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