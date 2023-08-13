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Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...

Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...

ZONGULDAK Alaplı Yığılca arasındaki derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan İsmail Uslu, hobi olarak iki yıldır bu işi yaptığını söyledi. Tuzlu, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.

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Karabük'ten altın tozu aramaya geldiğini söyleyen 68 yaşındaki İsmail Uslu, "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum. Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim. Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin" ifadelerini kullandı.

Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

İsmail Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.

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