İzmir'de yangın! Çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi!

İzmir'in Konak ilçesinde bir çanta imalathanesinde çıkan yangın büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında İzmir’in Konak ilçesine bağlı 922 Sokak'taki bir çanta imalathanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İmalathanenin son katındaki malzemelerin alev alması nedeniyle yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.