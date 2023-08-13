BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de yangın! Çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi!

İzmir'de yangın! Çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi!

İzmir'in Konak ilçesinde bir çanta imalathanesinde çıkan yangın büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

Yangın, saat 13.30 sıralarında İzmir’in Konak ilçesine bağlı 922 Sokak'taki bir çanta imalathanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İmalathanenin son katındaki malzemelerin alev alması nedeniyle yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
KARDEMİR işçilerine yapılacak zam belli oldu!
KARDEMİR işçilerine yapılacak zam belli oldu!
Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...
Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...
Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?
Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?
İzmir’in unutulmaz fili Pak Bahadır'ın iskeleti ziyaretçileri bekliyor!
İzmir’in unutulmaz fili Pak Bahadır'ın iskeleti ziyaretçileri bekliyor!
Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu!
Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu!
Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Ankara'da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından silahla vuruldu!
Ankara'da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından silahla vuruldu!
ATV dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?
ATV dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?
Turgut Altınok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için göz kırptı! Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor
Turgut Altınok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için göz kırptı! Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor
Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor!
Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor!
Ankarada Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi!
Ankarada Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi!
Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücreti kaç para oldu? Müzekartla ücretsiz mi?
Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücreti kaç para oldu? Müzekartla ücretsiz mi?