BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  SAĞLIK

Yaz gebeleri için sağlıklı öneriler!

Yaz gebeleri için sağlıklı öneriler!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin; yazı serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere önerilerde bulundu.

Abone ol

Op. Dr. Sezgin, "Sıcaklık artışıyla birlikte sıcak basmaları, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikâyetler artar. Yükselen sıcaklıkların sizi keyfinizi bozmasına izin vermeyin" dedi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin, "Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabilmektedir. Yaz aylarında bu gibi şikâyetler biraz daha yoğun yaşanabilir.

Bu durumla baş etmek için güneş ışınlarınınım dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gereklidir. Bol sıvı tüketmek, günde ortalama 3 litre su içmek, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, karın ağrıları, bebeğin suyunun azalması gibi durumları engeller. Gıdalar açısından yaz aylarında yağlı baharatlar tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdı
Türk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdı
İzmir'de yangın! Çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi!
İzmir'de yangın! Çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi!
KARDEMİR işçilerine yapılacak zam belli oldu!
KARDEMİR işçilerine yapılacak zam belli oldu!
Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...
Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...
Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?
Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?
İzmir’in unutulmaz fili Pak Bahadır'ın iskeleti ziyaretçileri bekliyor!
İzmir’in unutulmaz fili Pak Bahadır'ın iskeleti ziyaretçileri bekliyor!
Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu!
Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu!
Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Edirne'de bir panelvanda 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Ankara'da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından silahla vuruldu!
Ankara'da boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından silahla vuruldu!
ATV dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?
ATV dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?
Turgut Altınok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için göz kırptı! Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor
Turgut Altınok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için göz kırptı! Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor
Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor!
Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor!