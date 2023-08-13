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İtalya'da Roberto Mancini şoku: İstifa etti

İtalya'da Roberto Mancini şoku: İstifa etti

Bir dönem Türkiye’de Galatasaray’ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini, İtalya Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden istifa etti.

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EURO 2024’ün başlamasına 10 ay kala İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini, görevinden istifa etti.

İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, “Yeni teknik direktör birkaç gün içerisinde açıklanacak” ifadesini kullandı.

14 Mayıs 2018 tarihinde Zenit’teki görevinden ayrılıp İtalya’nın başına geçen 58 yaşındaki teknik adam, ülkesine EURO 2020 şampiyonluğu yaşatmıştı.Mancini, İtalya'nın başında çıktığı 61 maçta 2.13 puan ortalaması yakaladı.

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