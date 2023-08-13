Mumları hazırlayın! İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik yok

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım), 13 Ağustos tarihli kesinti programını paylaştı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki 10 ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, bu ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek?Abone ol
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki elektrik kesintileri BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım) tarafından paylaşıldı.
Bahçelievler, Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Silivri'nin bazı bölgelerinde elektrik yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 13 Ağustos tarihli kesinti programını inceliyor. İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...