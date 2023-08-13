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Kimler işsizlik maaşı alır kimler alamaz? Kadın işçi evlenince alabilir mi?

Kimler işsizlik maaşı alır kimler alamaz? Kadın işçi evlenince alabilir mi?

İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası arttı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,6 oldu. Peki kimler işsizlik maaşı alır kimler alamaz? Kadın işçi evlenince alabilir mi?

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2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.

İşten çıkış kodlarına ve iş akdini fesih nedenlerine göre işsizlik ödeneğini alma hakkı şöyle:

1) Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi - Alamaz
2) Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi - Alamaz
3) Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) - Alamaz
4) Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi - Alır
5) Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi - Alır
8) Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle - Alamaz
9) Malulen emeklilik nedeniyle - Alamaz
10) Ölüm - Alamaz
11) İş kazası sonucu ölüm – Alamaz
12) Askerlik - Alır
13) Kadın işçinin evlenmesi - Alamaz

14) Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması - Alamaz

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