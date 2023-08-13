Real Madridli futbolcular bir bir dökülüyor: Şimdi de Eder Militao sakatlandı!

Yeni sezon öncesi sakatlıklar nedeniyle yüzü gülmeyen Real Madrid'e bir kötü haber de Eder Militao'dan geldi. İspanyol ekibi, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini açıkladı.

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Real Madrid bir ağır sakatlıkla daha sarsıldı. Arda Güler ve Thibaut Courtois'dan sonra La Liga devi şimdi de Eder Militao'dan gelen haberle sarsıldı.

Thibaut Courtois'nın ardından şimdi de Eder Militao'nun çapraz bağları koptu. Real Madrid'den yapılan açıklamada 25 yaşındaki stoperin sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği kaydedildi.

Eder Militao'nun ameliyat olacağı açıklandı.

Real Madrid'in, 2023-2024 sezonu ilk maçında dün Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçın 50. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Militao'nun da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Önce Arda Güler ardından Courtois sakatlanmıştı

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler idmanda sakatlanmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun operasyon geçirmesine karar verilmişti.

Üç gün önce de Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini açıklanmış ve başarılı kalecinin ameliyat edileceği duyurulmuştu. Deneyimli kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.