BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla ve Hatay'da orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Yatağan ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekiplerin uzun süren çabasıyla iki şehirde başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Hatay'da 3 saat süren orman yangınında 2 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Abone ol

Muğla Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almayı başardı.

Hatay'da da orman yangını çıktı

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi. 

Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

Yangına; 6 arazöz, 3 su tankı, 2 helikopter ve 42 personel ile müdahale dene ekipler yangını, 3 saatte kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 2 hektarlık ormanlık alanın yandığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları
Foto Galeri İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler?
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler?
İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi
İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi
Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!
Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!
İtalya'da Roberto Mancini şoku: İstifa etti
İtalya'da Roberto Mancini şoku: İstifa etti
Yaz gebeleri için sağlıklı öneriler!
Yaz gebeleri için sağlıklı öneriler!
Türk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdı
Türk çayı 7 ayda 17,2 milyon dolar kazandırdı
İzmir'de yangın! Çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi!
İzmir'de yangın! Çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi!
KARDEMİR işçilerine yapılacak zam belli oldu!
KARDEMİR işçilerine yapılacak zam belli oldu!
Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...
Dere yatağında altın arayıp buluyor! 2 yıldır bu işi yapıyor, bir haftada...
Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?
Hiç çalışmayan ev hanımları nasıl emekli olur?
İzmir’in unutulmaz fili Pak Bahadır'ın iskeleti ziyaretçileri bekliyor!
İzmir’in unutulmaz fili Pak Bahadır'ın iskeleti ziyaretçileri bekliyor!
Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu!
Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu!