Muğla ve Hatay'da orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı

MUĞLA'nın Yatağan ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekiplerin uzun süren çabasıyla iki şehirde başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Hatay'da 3 saat süren orman yangınında 2 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

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Muğla Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almayı başardı.

Hatay'da da orman yangını çıktı

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

Yangına; 6 arazöz, 3 su tankı, 2 helikopter ve 42 personel ile müdahale dene ekipler yangını, 3 saatte kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 2 hektarlık ormanlık alanın yandığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.