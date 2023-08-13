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İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

Bilim insanlarının yakın gelecekte beklediği İstanbul depremine hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, megakentin 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Bu adım olası depremde, ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek atıldı.

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Bilim insanlarının yakın gelecekte büyük deprem yaşanacağını dile getirdiği İstanbul’da yapılan hazırlıklar kapsamında, ilgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi. 39 ilçede Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi ve AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak hazır halde tutuluyor.

Deprem hazırlıkları kapsamında, İstanbul'un 39 İlçesine, 39 vali görevlendirmesi yapıldı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’da olası depreme yönelik hazırlıklar sürüyor. İstanbul Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışma kapsamında, tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi vali görevlendirmeleri yapıldı.

Bu adım olası depremde, ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek atıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından da 11 ile 11 koordinatör vali ataması yapılmıştı. Ayrıca İstanbul'un 39 ilçesinin Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında, Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi.

Toplanma alanı5 bin 578’e çıkarıldı

Megakentte 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor.

Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56 virgül 88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.

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