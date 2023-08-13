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İç çamaşırlı fotoğraflarıyla ünlü olan yargıcın son pozu takipçilerinde hayal kırıklığı yarattı

İç çamaşırlı fotoğraflarıyla ünlü olan yargıcın son pozu takipçilerinde hayal kırıklığı yarattı

İnternette müstehcen fotoğraflar paylaşmasıyla ünlü olan bir yargıç, duruşmayı iç çamaşırıyla yürüttükten sonra açığa alınmıştı. İşine tekrar dönmesine izin verilen yargıcın son fotoğrafı takipçilerini epey şaşırttı.

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Kolombiyalı yargıç Vivian Polania, daha önce internet üzerinden görülen bir duruşmada, yarı çıplak ve sigara içerken göründüğü için de ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Sonrasında işine dönmesine izin verildi ve cuma günü işteyken sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Bu sefer resmi siyah cübbesini giyen Polonia, paylaşımın altına “Tutkum!!!” diye yazdı.

Ancak daha önceki açık paylaşımlarından memnun olan erkek takipçileri, bu seferki kıyafetinden dolayı biraz hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

Bir kullanıcı, “Seni hiç bu kadar çok kıyafetle görmemiştim.” derken başkaları da “Hehe, giyinikken tuhaf görünüyor.”, “Neden bu kadar çok giyiniyorsun yargıcım?” şeklinde yorumlar yaptı.

Ölüm tehditleri aldı

Polonia, sosyal medya takibiyle giyim markalarından indirim aldığına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle daha önce Kolombiya’daki disiplin kurulu tarafından soruşturulmuştu. Daha sonra aklandı.

Silahlı bir suç çetesinden ölüm tehditleri aldıktan sonra da haberlerde yer aldı. La Opinion, yargıcın başkanlık ettiği davalarda çetenin birkaç üyesini hapse gönderdiği için tehdit edildiğini bildirdi.

Hayatına yönelik tehditler ve karıştığı tartışmalar göz önüne alındığında, şaşırtıcı olmayan bir şekilde “anksiyete atakları” geçirdiğini de açıkladı.

Polonia, geçenlerde Twitter’a, “Kaygı nöbetlerimin bir sonucu olarak kustum, saatlerce ağladım, bayıldım, vücudumdaki titremeleri durdurmak için sabahın erken saatlerinde banyo yaptım, kendimi kaybettim. Yanımda kim vardı? Ben! O zaman daha güçlü olmam gerektiğini anladım ve işte buradayım!” diye yazdı.

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