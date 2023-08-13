BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun’da sahilde bir erkeğe ait ceset bulundu!

Samsun’da sahilde bir erkeğe ait ceset bulundu!

SAMSUN'un ÇARŞAMBA ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Abone ol

Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde ceset olduğunu gören mahalle muhtarı Murat Çıtak, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çaltı Mahallesi Muhtarı Murat Çıtak, sabah yürüyüş yaptığı sırada cesedi gördüğünü ve ekiplere bildirdiğini belirterek, "Uzun zamandır denizde olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah kimlik tespitinden sonra sahibi çıkar ve bir mezarı olmuş olur." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Papa'dan siyasetçilere çağrı: Akdeniz'deki göçmen ölümlerini engelleyin!
Papa'dan siyasetçilere çağrı: Akdeniz'deki göçmen ölümlerini engelleyin!
İç çamaşırlı fotoğraflarıyla ünlü olan yargıcın son pozu takipçilerinde hayal kırıklığı yarattı
İç çamaşırlı fotoğraflarıyla ünlü olan yargıcın son pozu takipçilerinde hayal kırıklığı yarattı
Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı tamamlandı
Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı tamamlandı
İzmir'in Foça sahillerini denizanaları istila etti!
İzmir'in Foça sahillerini denizanaları istila etti!
Mumları hazırlayın! İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik yok
Mumları hazırlayın! İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik yok
Kimler işsizlik maaşı alır kimler alamaz? Kadın işçi evlenince alabilir mi?
Kimler işsizlik maaşı alır kimler alamaz? Kadın işçi evlenince alabilir mi?
4 ilde sıcaklık 52 derecenin üzerine çıktı! Uzmanlar uyarıyor
4 ilde sıcaklık 52 derecenin üzerine çıktı! Uzmanlar uyarıyor
Real Madridli futbolcular bir bir dökülüyor: Şimdi de Eder Militao sakatlandı!
Real Madridli futbolcular bir bir dökülüyor: Şimdi de Eder Militao sakatlandı!
Muğla ve Hatay'da orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı
Muğla ve Hatay'da orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler?
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler?
İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi
İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi
Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!
Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı!